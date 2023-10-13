فنزويلا: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب يزيد تعقيد أوضاع المنطقة

كاراكاس-سانا

دانت الحكومة الفنزويلية العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين مؤكدة أنه “يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الحكومة الفنزويلية قولها في بيان لها نشر على موقع وزارة الخارجية: “إن هذا الاعتداء على المواقع المدنية يعتبر عملاً يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة التي ترتبت في أعقاب العمليات العسكرية المميتة ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”.

وكان العدو الاسرائيلي نفذ بالتزامن بعد ظهر أمس عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى الى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة.