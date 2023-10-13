قمة منتظرة في أمستردام وإيطاليا تلاحق التأهل في التصفيات الأوروبية

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية قمة من العيار الثقيل، عندما يواجه صاحب الأرض نظيره الفرنسي مساء اليوم، لحساب الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024، ويدخل كلا الفريقين هذه المواجهة النارية بكل قوة حيث يتطلع الفرنسيون لحسم التأهل فيما يسعى الهولنديون للانتقام من مواجهة الذهاب التي خسروها بأربعة أهداف نظيفة، واستكمال مشوارهم في التأهل لنهائيات اليورو.

ويعتلي منتخب الديوك صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية، فيما يأتي منتخب هولندا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط متساوياً مع منتخب اليونان، جمعهما من 3 انتصارات وهزيمة وحيدة.

ولم يكن اللقاء الأول بين الفريقين متكافئاً كما توقع البعض، ولكن تعافت هولندا من هذه الهزيمة لتسجل ثلاثة انتصارات متتالية في التصفيات، لكن المنتخب الهولندي يمر بمرحلة انتقالية تحت قيادة المدرب رونالد كومان، وقد اختار تشكيلة عديمة الخبرة للمباريات الحاسمة في أيلول الماضي ضد فرنسا المتصدرة واليونان صاحبة المركز الثالث، ولم تتلق فرنسا أي هدف حتى الآن، لتأكيد مكانتها كواحدة من المنتخبات المرشحة لحصد البطولة، وسوف يتأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائيات بفوزه على هولندا.

فوز فرنسا سيجعل حسابات هولندا معقدةً، إذ سيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام اليونان الثالثة في أثينا، يوم الإثنين المقبل، ويتأهل المنتخبان صاحبا المركز الأول والثاني، من كل مجموعة في إجمال المجموعات الـ 10 إلى البطولة إلى جانب ثلاثة منتخبات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وعلى رأسهم ألمانيا البلد المضيف للمسابقة.

والتقى منتخب فرنسا بنظيره هولندا في 28 مباراة تاريخياً، في مختلف المسابقات، حقق المنتخب الفرنسي الفوز في 14 مباراة مقابل 11 مباراة للمنتخب الهولندي، وحسم التعادل في 3 مباريات، سجل الديوك 52 هدفاً مقابل 60 هدفاً للطواحين الهولندية.

وتصل القيمة التسويقية للمنتخب الفرنسي إلى 968 مليون يورو، مقابل 568 مليون يورو للمنتخب الهولندي، حيث يأتي كيليان مبابي مهاجم الديوك على رأس الأعلى قيمة بقيمة 180 مليون يورو، بينما ماتياس دى ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني، الأعلى في منتخب الطواحين بقيمة 70 مليون يورو.

وإضافةً إلى هذه المواجهة القوية، تأمل عدة منتخبات للحق بركب المتأهلين من هذه الجولة، حيث تعيش ويلز مرحلة عصيبة في حملتها للوصول ليورو 2024، لأنها ستخوض مبارياتها الثلاثة الأخيرة في التصفيات ضد الفرق التي تسبقها مباشرةً في المجموعة الرابعة الأكثر تعقيداً.

ثلاث نقاط فقط تفصل بين كرواتيا وتركيا وأرمينيا وويلز، قبل وصول الأولى إلى ملعب كارديف سيتي لمواجهة مصيرية أمام ويلز، وتتصدر كرواتيا المجموعة، وتتبقى لها مباراة مؤجلة.

كما تقترب إنكلترا من الوصول إلى يورو 2024، حيث تحتل صدارة المجموعة الثالثة بفارق ست نقاط قبل لقاء إيطاليا ثانية الترتيب، الثلاثاء، ويواجه فريق المدرب غاريث ساوثغيت أستراليا في مباراة ودية اليوم، قبل استضافة الفريق الإيطالي صاحب المركز الثاني في المجموعة في ويمبلي، وكانت انكلترا قد فازت في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 في نابولي في آذار الماضي، في مباراة شهدت كسر هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم واين روني (أفضل هداف في تاريخ إنكلترا).

وسيفتقد منتخب إنكلترا جهود بوكايو ساكا للإصابة، لكنه يعول على كين وماركوس راشفورد والنجم المتألق مع ريال مدريد جود بيلينغهام لتحقيق الفوز وبلوغ اليورو الألماني.

ويمكن للمنتخب البرتغالي أن يتأهل اليوم إلى اليورو إذا فاز على سلوفاكيا، أو إذا تعادل وخسر منتخب لوكسمبورغ أمام أيسلندا في المباراة الأخرى، وتتسلح البرتغال بقوتها الهجومية، فقد حققت بداية مثالية في التصفيات، بـ 6 انتصارات من 6 مباريات، وسجلت 24 هدفاً ولم تهتز شباكها.