كوريا الديمقراطية تنتقد واشنطن لنشرها أصولاً استراتيجية نووية في شبه الجزيرة الكورية

بيونغ يانغ-سانا

انتقدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نشر الولايات المتحدة المستمر أصولاً استراتيجية نووية في شبه الجزيرة الكورية، معربة عن استنكارها لتلك الخطوة كونها تمثل استفزازاً عسكرياً سافراً يدفع الوضع إلى كارثة لا رجعة فيها.

وفي تعليق بعد يوم من وصول حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان) إلى ميناء بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم: إن الاستراتيجية النووية التي اعتمدتها كوريا الديمقراطية العام الماضي تسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية في حالة اعتقادها بأن هجوماً نووياً ضدها وشيك.

وأكدت الوكالة أن تلك الخطوة الأمريكية فاقمت من خطورة الوضع الأمني، مشيرة إلى أن نشر حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية أثبت “المخطط الأمريكي لشن هجوم نووي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وجددت الوكالة التأكيد على أن القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستردع وستتصدى تماما للتحركات المحمومة التي تقوم بها واشنطن وأتباعها لإشعال حرب نووية في شبه الجزيرة.