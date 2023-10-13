مظاهرات في بغداد وطهران تنديداً بعدوان الاحتلال على غزة

بغداد-طهران-سانا

شهدت العاصمة العراقية بغداد والعاصمة الإيرانية طهران اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وذكرت السومرية نيوز أن عدداً كبيراً من المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير في بغداد للتظاهر نصرة للقضية الفلسطينية، ودعماً للمقاومة الفلسطينية.

إلى ذلك خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران دعماً للشعب الفلسطيني ولعمليات المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن أعداداً كبيرة من الإيرانيين مازالوا يتوافدون للمشاركة في المظاهرات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني.