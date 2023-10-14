14-أكتوبر-2023
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أهالي “طامنة الرحبة” بريف القامشلي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي

بشار المحمد

الحسكة – إسماعيل مطر

تمكن أهالي قرية طامنة الرحبة بريف القامشلي من طرد رتل تابع للاحتلال الأمريكي حاول العبور من قريتهم إلى إحدى قواعدة غير الشرعية.

وأفادت مصادر محلية لـ”البعث” أن الأهالي رشقو عربات المحتل الأمريكي بالحجارة، وأجبروهم على التراجع من حيث أتوا.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل مكون من 4 عربات وبتغطية من طائرتين مروحيتين.

جدير بالذكر أن المنطقة شهدت حالات مماثلة في طرد أرتال الاحتلال الأمريكي خلال الفترات القليلة الماضية في مناطق ونواحي ريفي الحسكة والقامشلي.

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