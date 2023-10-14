اتحاد الناشرين يقاطع معرض فرانكفورت للكتاب تضامناً مع الشعب الفلسطيني

دمشق – بسام عمار

ذكر هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين أن المكتب التنفيذي وأعضاء الاتحاد قرروا مقاطعة المعرض الدولي للكتاب الذي سيقام في فرانكفورت الألمانية في الثامن عشر من الشهر الحالي، بسبب المواقف السلبية لإدارة المعرض المنحازة ضدّ القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعظم القضايا العربية.

وأضاف: لا يمكن المشاركة بمثل هذه المعارض ذات المواقف العدائية، كما أن الدولة التي يقام فيها تدعم الكيان الصهيوني الإرهابي بالمواقف والسلاح، وكذلك الأمر لن يكون هناك مشاركة بأي معرض يدعم هذا الكيان المغتصب للحقوق، مشيراً إلى أن الناشرين السوريين سيؤرخون ويكتبون عن بطولات المقاومة في غزة، والتي مرغت أنف المحتل بالتراب، وأكدت أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وإرادة الحياة أقوى من أي سلاح وإرهاب.

وحيا الحافظ باسم الاتحاد صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي تسطّر اليوم أروع ملاحم العزة والكرامة.