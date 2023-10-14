الرئيس التونسي يجدد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني

تونس- سانا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد وقوف تونس حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للعدوان الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن سعيد قوله خلال لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة: إن الحركة الصهيونية التي عملت بكل الوسائل على تقديم نفسها ‏ضحية مارست أبشع الجرائم، فلماذا لا ينظر العالم إلى الرضع والأطفال وهم موتى أو مصابون تحت ‏الأنقاض مضيفاً: إن هذه الحركة عملت طوال عقود على أن يستسيغ الشعب العربي الهزيمة، بل أن تتحول الهزيمة إلى ثقافة ليستكين ويستسلم، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله، والأمة العربية لن تقبل بغير النصر بديلاً.

وأضاف سعيد: إن الموقف الذي عبّر عنه الشعب التونسي، دليل على أن ثقافتنا ومبادئنا وثوابتنا تقوم كلها على الإصرار على رفض كل أصناف الظلم والاستعمارمحذراً من أن الكيان الإسرائيلي وحلفاءه يعملون لترتيب وضع جديد في المنطقة كلها، ويجب أن يقف كل أحرار العالم ضد هذا الترتيب لشرق أوسط جديد.