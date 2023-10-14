المقاومة الوطنية اللبنانية تعلن استهداف مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا

بيروت- سانا

أعلنت المقاومة ‏الوطنية اللبنانية استهداف مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابات دقيقة فيها. ‏وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إن “مجموعاتها قامت بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة، وزبدين ورمثا، بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون” موضحة أنها أصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق حراجية في مزرعة شانوح وبسطرة في الأراضي اللبنانية.

واستهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية عصر أمس عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، وذلك رداً على اعتداءاته على قرى وبلدات في جنوب لبنان.