بوريل يدين محاولة (إسرائيل) تهجير الفلسطينيين من غزة.. والاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحظر ما يتعلّق بها
بكين – بروكسل – سانا
حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل من خطورة خطط الكيان الإسرائيلي لتهجير مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة، واصفاً الأمر بالخطير للغاية وشبه المستحيل.
وقال بوريل في تغريدة عبر منصة إكس وفي تصريحات ختم فيها زيارته للصين وفق ما نقلت وكالة فرانس برس: “أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل”.
ولفت بوريل إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دولياً يشكل الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لهذا الوضع.
من جهةٍ ثانية، في مخالفة صريحة لحقوق النشر والقوانين الدولية الإعلامية… حض المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون شركة “ألفابيت” المالكة لمنصة غوغل على الإنترنت، على حظر أي محتوى يتضمن حقيقة أوضاع قطاع غزة على منصة يوتيوب التابعة لها، زاعماً أن الأخبار المنشورة حول ما يجري في قطاع غزة تعد محتوى “غير قانوني ومعلومات مضللة”، حسب وصفه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بريتون قوله في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابيت” سوندار بيتشاي.. “نحذر يوتيوب لضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي بما يخص أخبار غزة”، معتبراً أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، يشهد الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة موجة من المحتوى الذي وصفه بـ “محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة”، ما يشير إلى انحياز واضح من قبل المنصات الأوروبية لأخبار الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقيقة ما يجري في غزة من عدوان وقتل وتشريد للأهالي.