بوريل يدين محاولة (إسرائيل) تهجير الفلسطينيين من غزة.. والاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحظر ما يتعلّق بها

بكين – بروكسل – سانا

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل من خطورة خطط الكيان الإسرائيلي لتهجير مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة، واصفاً الأمر بالخطير للغاية وشبه المستحيل.

وقال بوريل في تغريدة عبر منصة إكس وفي تصريحات ختم فيها زيارته للصين وفق ما نقلت وكالة فرانس برس: “أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل”.

ولفت بوريل إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دولياً يشكل الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لهذا الوضع.