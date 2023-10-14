خمسون من أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بحماية المدنيين في غزة

واشنطن-سانا

طالب 50 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن بالعمل على حماية المدنيين في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وحصار شامل، ومحاولات لإجبار السكان على إخلاء شمال القطاع.

وقال النائب جوكوين كاسترو في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً): “مع تردي الوضع الإنساني في غزة بشكل متزايد، شارك 50 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب هذه الرسالة، للطلب من الرئيس فعل كل ما يستطيع لحماية المدنيين الأبرياء، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون الذين ما زالوا محاصرين في غزة”.

من جهتها أوردت صحيفة بوليتيكو أن الرسالة التي وجهها الأعضاء في مجلس النواب للرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن حددت خمسة مطالب “بينها دفع إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، وقيام الولايات المتحدة بالمساعدة في إنشاء ممر إنساني”.

وكتب النواب الأمريكيون في رسالتهم: “نحن قلقون للغاية إزاء أمر إخلاء مليون من المدنيين خارج شمال غزة، والتبعات الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تنجم عنه”، لافتين إلى تأكيد الأمم المتحدة أن “فرض حصار شامل على غزة وحرمان 2.3 مليون مدني فلسطيني لا يجدون مكاناً آخر يلجؤون إليه نصفهم من الأطفال، من الطعام والماء والكهرباء، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت الرسالة بالعمل على استئناف إمدادات الطعام والماء والكهرباء لغزة، وعدم تشجيع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، وضمان أن أي طلب لتمويل إضافي يقدم للكونغرس سيشمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين أيضاً.