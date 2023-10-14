عدم وجود عدادات كهربائية يؤخر طلبات المشتركين

درعا – دعاء الرفاعي

اشتكى عدد من المواطنين من تأخر تنفيذ اشتراكاتهم المنزلية أو التجارية وعدم تلبية طلباتهم المتكررة بسبب عدم توافر العدادات في شركة كهرباء درعا، مطالبين بضرورة تأمينها بأسرع ما يمكن وذلك لتجنيبهم مغبة ارتكاب مخالفات الاستجرار غير المشروع جراء ذلك ، والتي يسجل ريف درعا أعلاها .

رئيس نقابة عمال كهرباء درعا زياد عرار كشف عدم وجود عدادات اشتراك في محافظة درعا، وأن المشكلة قائمة منذ أكثر من عام ونصف؛ وعلى الرغم من المراسلات لتوريد كميات منها إلى المحافظة، لكنها تأخرت كونها تستورد من الخارج.

وطالب عرار بضرورة توريد كميات كافية منها في القريب العاجل من أجل إنهاء حالة الجدل والفوضى الحاصلة في عملية تنفيذ اشتراكات المواطنين الجديدة لمختلف الأغراض سواء المنزلية منها أوالصناعية، واستبدال العدادات المعطلة، والمتضررة جراء الأحداث، وخاصة في ريف المحافظة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تحديد الكميات الحقيقية المصروفة بدلاً من استمرار حسابها بشكل تقديري ، وخاصة أن هذا الأمر قد يضر بالشركة والمشترك معاً .

وأشار عرار إلى أ إعادة تأهيل عدادات كهرياء قديمة معادة إلى المستودع وتركيبها للاشتراكات التجارية والصناعية فقط على اعتبار هذين القطاعين من أولويات الشركة حالياً للحد من حالات الاستجرار الغير مشروعة والمكلفة للشركة،علماً أن عدد المشتركين في المحافظة يصل إلى 226 ألف عداد منزلي جميعها تعمل بشكل حديث والكتروني.