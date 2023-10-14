315 شهيداً فلسطينياً في اليوم الثامن للعدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن في اليوم الثامن للعدوان سلسلة غارات عنيفة على جميع مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه مستهدفا المنازل وأبراجا سكنية ومحيط بعض المستشفيات، ما أسفر عن استشهاد 315 فلسطينياً وإصابة 1788 آخرين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2215 بينهم 724 طفلاً، والجرحى إلى 8714 منهم 2450 طفلاً، كما ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 54، والجرحى إلى أكثر من 1100 منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

إلى ذلك، أكد الكادر الطبي في مستشفى العودة بجباليا شمال قطاع غزة إصرارهم على البقاء فيه، ومواصلة عملهم الإنساني للمرضى والمصابين رغم كل تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفه.

وقال مدير مستشفى العودة أحمد مهنا لوكالة وفا: إن ظروفاً كارثية يواجهها الكادر الطبي للمستشفى المكون من 35 طبيباً وممرضاً بفعل التزايد المتسارع بعدد الشهداء والجرحى لكنهم مع ذلك مصرون على تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمصابين والذين بينهم حالات حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى العودة فوق رؤوس من في داخله وذلك في خرق فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية.