الهجوم المضاد الذي يقال “إنه متوقّف” فشل بالكامل
موسكو- سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل بالكامل، وأن الجيش الروسي يواصل تعزيز مواقعه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ومقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك، مشيراً إلى أن نظام كييف يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة.
وقال بوتين في حديث للتلفزيون الصيني: “الهجوم المضاد الذي يقال إنه متوقف فشل بشكل كامل، وإن الجانب الأوكراني يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة نراها ونعرفها ونرد عليها بشكل مناسب أيضاً”.
وأضاف بوتين: “تواصل قواتنا تحسين مواقعها على طول الجبهة في مساحة كبيرة جداً تشمل محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وفي مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا ومدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك التي انضمت أيضاً إلى روسيا”.
من جهة أخرى، قال بوتين عن نظيره الصيني شي جين بينغ: “شي، شريك شامل وهادئ وعملي وموثوق، وإذا اتفقنا معه على شيء ما فيمكننا أن نكون واثقين من أن الاتفاق سيتم تنفيذه من الجانبين”، لافتاً إلى أن لقاءاته مع شي أثناء زيارته إلى روسيا كانت تجري دائماً في جو عملي.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعات الجيش الروسي الجوية أسقطت ليلاً 27 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبيلغورود .
وقالت الوزارة في بيان لها: “تم الليلة الماضية صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وأسقطت أنظمة دفاعنا الجوية سبعاً وعشرين طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود”.
وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية، فيما تتصدى الدفاعات الجوية الروسية لمعظمها وتعطل الكثير منها.
إلى ذلك، اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية: إن الرادارات رصدت هدفاً جوياً فوق البحر الأسود كان في طريقه نحو الحدود الروسي، وإنه لتحديد هذا الهدف ومنع انتهاك الحدود انطلقت مقاتلة من طراز “سو-27” من قوات الدفاع الجوي، وتم تحديد الهدف أنه مسيرة استطلاع من طراز “آر كيو- بي4- غلوبال هوك” تابعة للقوات الجوية الأمريكية، ومع اقتراب المقاتلة ابتعدت المسيرة عن الحدود الروسية.