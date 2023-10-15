الهجوم المضاد الذي يقال “إنه متوقّف” فشل بالكامل

موسكو- سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل بالكامل، وأن الجيش الروسي يواصل تعزيز مواقعه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ومقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك، مشيراً إلى أن نظام كييف يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة.

وقال بوتين في حديث للتلفزيون الصيني: “الهجوم المضاد الذي يقال إنه متوقف فشل بشكل كامل، وإن الجانب الأوكراني يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة نراها ونعرفها ونرد عليها بشكل مناسب أيضاً”.

وأضاف بوتين: “تواصل قواتنا تحسين مواقعها على طول الجبهة في مساحة كبيرة جداً تشمل محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وفي مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا ومدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك التي انضمت أيضاً إلى روسيا”.

من جهة أخرى، قال بوتين عن نظيره الصيني شي جين بينغ: “شي، شريك شامل وهادئ وعملي وموثوق، وإذا اتفقنا معه على شيء ما فيمكننا أن نكون واثقين من أن الاتفاق سيتم تنفيذه من الجانبين”، لافتاً إلى أن لقاءاته مع شي أثناء زيارته إلى روسيا كانت تجري دائماً في جو عملي.