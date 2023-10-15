الوزير قطنا: ضرورة تقديم التسهيلات لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية بين سورية والأردن

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية بين سورية والأردن، لتحقيق التوازن في توفير المنتجات الزراعية ما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

وخلال لقائه اليوم رئيسة نقابة عمال الزراعة والمياه والصناعات الغذائية في الأردن الدكتورة بشرى سلمان والوفد المرافق لها، لفت الوزير قطنا إلى أهمية تطوير العلاقات السورية الأردنية في المجال الزراعي والتبادل التجاري، وإلى دور النقابات والاتحادات والمنظمات كرديف للقطاعات الحكومية لدعم المنتجين الزراعيين وتأمين الاستقرار لهم وتوفير مستلزماتهم للاستمرار بعملية الإنتاج.

ونوه قطنا بالاتفاق الرباعي لوزراء الزراعة في سورية والعراق والأردن ولبنان الذي رسم خارطة طريق لتحقيق التكامل الإنتاجي بين البلدان الأربعة، وإمكانية انضمام دول عربية جديدة إليه، لافتاً إلى دور اتحاد الفلاحين في سورية ونقابة عمال الزراعة والمياه في الأردن للمساهمة في تطبيق بنود الاتفاق بين البلدين.

من جانبها أكدت سلمان أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر في المجال الزراعي وتبادل المنتجات، بما يحقق مصلحة الشعبين ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التواصل الدائم بين الجهات الحكومية والنقابية لطرح المشاكل والحلول المناسبة لتسهيل التبادل التجاري.

حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين محمد بلول، ومديرة الإرشاد الزراعي في الوزارة الدكتورة انتصار جباوي.