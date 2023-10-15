تكريم أبناء المحامين المتفوقين بالشهادتين الإعدادية والثانوية

دمشق – بسام عمار

أقام فرع دمشق لنقابة المحامين حفلاً تكريمياً لأبناء المحامين المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مقرّ الفرع.

رئيس الفرع الرفيق عبد الحكيم السعدي أكد أن التكريم هو شرف لمن يكرمهم ولأسرهم، وهو مدعاة فخر واعتزاز لأن الوطن اكتسب بهذا التفوق أجيالاً شابة قادرة على حمل رسالة العلم وأمانته، وهي أعظم الرسائل، مشيراً إلى أن الأبناء المتفوقين هم مستقبل الوطن وأمله وعليهم تقع مسؤولية بنائه وتطويره، وهي مسؤولية كبيرة وثقة غالية يجب العمل عليها.

ولفت إلى أن هذا التفوق ما كان ليتم لولا جهود الكادر التعليمي الذين استطاعوا تحويل هذا الجهد الى إبداع غرس في نفوس الطلاب، متمنياً للمتفوقين المزيد من النجاح مستقبلاً.

بدوره نقيب المحامين الرفيق الفراس فراس أكد لـ”البعث” أنه بتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء نتكرّم بهذه الوجوه المبدعة والواثقة التي عملت واجتهدت وأبدعت تفوّقاً كما تفوّق آباؤهم في ميدان العمل فكانوا أنموذجاً في التضحية في سبيل الوطن من خلال استمرارهم بالعمل وتقديم الشهداء دفاعاً عن الحق والعدالة، منوهاً إلى أن التفوّق هو ميزة السوريين عبر العقود الماضية، وسورية هي عنوان الحضارة والثقافة والتشريع.

وشدّد على أن هذا التفوق اقترن بتربية أخلاقية ووطنية، وهو باقة شكر وتقدير لمن تحدّى الظروف من الأبناء ونجح بامتياز، داعياً المتفوّقين إلى متابعة مسيّرة التفوق التي بدؤوها مستقبلاً.

وشكر المتفوقين وأسرهم النقابة والفرع على هذا التكريم الذي سيشكل لهم دافعاً لبذل المزيد من الاجتهاد مستقبلاً.

حضر التكريم الرفاق أمين فرع دمشق للحزب حسام السمان، ورئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية أنور الزير، وأعضاء مجلس النقابة، وحشد كبير من الحضور.