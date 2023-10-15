حزب الله و”الإعلامي الوطني” ينددان بوقف بث قناة الأقصى الفلسطينية

بيروت – وكالات

أدان حزب الله قرار الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي “يوتلسات” وقف بثّ قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية لمنع وصول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الى العالم.

وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها، نقلته قناة المنار: “إن هذا القرار يكشف كل الادعاءات الغربية الزائفة عن حيادية الإعلام وحرية التعبير”، مؤكدةّ أن هذه الخطوة تشكل تواطؤاً وقحاً مع العدو الاسرائيلي في حربه الوحشية ضدّ المواطنين الفلسطينيين العزل.

وشدّد البيان، على أن هذا القرار يشكل محاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية التي بدأت تظهر للعالم أجمع، وهو استكمال لقتل الصحفيين في غزة ولبنان.

وأكدت العلاقات الإعلامية للحزب في بيانها إدانتها لهذه الخطوة الظالمة، معلنةً تضامنها مع قناة الأقصى وكل الإعلام الحر الذي سيبقى صادحاً بالحق لفضح ممارسات الاحتلال وكشف جرائمه أمام العالم.

من جانبه، أكد اللقاء الإعلامي الوطني في لبنان أن قرار منع بث قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية، يشكل اعترافاً مزدوجاً بحقيقة أن الحكومة الفرنسية صاحبة الطلب شريك لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بمنع توثيق الجريمة بالصورة والصوت ونشرها أمام الرأي العام العالمي والأوروبي خصوصاً، داعياً إلى التحرك العاجل لوقف هذا القرار.

وقال اللقاء في بيان: “إن الحكومة الفرنسية تكشف عبر هذه الجريمة بحق الإعلام الحر وحق الاطلاع شراكتها الكاملة في العدوان الإجرامي لكيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بعدما كشف قرار منع التظاهر تضامناً مع شعب فلسطين وغزة الجريحة وتنديداً بجرائم الاحتلال، انخراط الحكومة الفرنسية في الشراكة الفاعلة بالتغطية على جرائم الاحتلال”.

وعبّر اللقاء عن تضامنه مع قناة الأقصى بوجه هذا العدوان، داعياً الهيئات الحقوقية العالمية العاملة لحماية حرية الإعلام إلى إعلاء صوتها في وجه هذا القرار الجائر.