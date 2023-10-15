سلة الوثبة ترتب أوراقها استعداداً للموسم الجديد

حمص- نزار جمول

لا تزال سلة الوثبة تعاند الظروف الفنية منذ سنوات عديدة والتي غاب فيها فريقها الأول عن المنافسة، وذلك يعود لعدة أسباب، أهمها تعاقب عدة إدارات على النادي لم تستطع التعامل مع كوادر اللعبة التي كانت تعتبر من أفضل ألعاب النادي، كما أن هذه الإدارات تناست متطلبات اللعبة واهتمّت بكرة القدم، وخاصة في السنوات العشر الماضية، مع أن كرة السلة الوثباوية كانت تعتبر أيقونة السلة السورية ومرّ عليها الكثير من الكوادر التي كانت قادرة على المضي قدماً باللعبة لتكون بين الأربعة الأقوياء.

وبعد أن مرّت اللعبة بمشكلات عديدة أدّت لتراجع الفريق في السنوات الماضية، ها هي الإدارة الحالية تتخذ قراراً بتكليف مدرّب من خارج النادي، كما فعلت مع كرة القدم، وتتعاقد مع المدرّب ياسر كنيفاتي لقيادة فريقها الأول في الدوري لهذا الموسم، ويعتبر هذا المدرّب من الوجوه الشابة حيث بدأ مسيرته كلاعب مع نادي الجيش في العام 1990 وحصل معه على عدة بطولات وجوائز في فريق الرجال والفئات العمرية، كما حقق عدة بطولات كلاعب في سورية وخارجها وبطولة العرب العسكرية في العام 2004 مع المنتخب وغيرها من البطولات، وأهمها بطولة العالم العسكرية التي جرت في إيطاليا عام 2003، واتبع عدة دورات تدريبية أهمها مع المحاضر الصربي فيسلين ماتيش عام 2017، وعمل كمدرّب ومساعد للمدرّب مع عدة أندية مثل “الثورة والجيش”، وأهم إنجازاته كمساعد مدرّب بطولة كأس الجمهورية للرجال /2023/ مع نادي الجيش.

وبعد هذا التعاقد قرّرت إدارة الوثبة تشكيل الجهاز الفني والإداري مع المدرّب الجديد وجاء كالتالي: مدير الفريق: نضر الشيخ زين، وإداري الفريق: سامر السباعي، والمعالج: علي خضور، ومسؤول التجهيزات: راتب كولكو.