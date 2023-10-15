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15-أكتوبر-2023
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لا حديث عن حلول للتضخم بغياب الإنتاج.. تعقيد المشهد لا يعني استحالة اجتراح المعالجات
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علي اليوسف
15-أكتوبر-2023
مجلس فقد أسباب الوجود
لا حديث عن حلول للتضخم بغياب الإنتاج.. تعقيد المشهد لا يعني استحالة اجتراح المعالجات
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