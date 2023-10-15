كنعاني: لا يوجد حق للمحتل الصهيوني مهما طال أمد الاحتلال

طهران- سانا أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن من يجب عليه مغادرة الأراضي الفلسطينية هم الصهاينة الغاصبون، لافتاً إلى أنه لا يوجد حق للمحتل مهما طال أمد الاحتلال. وقال كنعاني في حسابه على منصة إكس: إن أبناء الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض الحقيقيون، وهذا الشعب سيواصل نضاله الذي كان قد بدأه منذ عشرات السنين، وسيبقى صامدا ومقاوما حتى يطهر أرضه من دنس المحتلين الجناة.

بدورها، حذّرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة من عواقب عدم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين.

وقالت البعثة الإيرانية في بيان: إن الجرائم الصهيونية ستكون لها عواقب واسعة، وإذا لم يتم وقفها فوراً فقد تخرج الأوضاع عن السيطرة، مشددة على أن مسؤولية وقف هذه الجرائم تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول ذات النفوذ بالمجلس.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار في وقت سابق خلال زيارته لبيروت إلى أنه على مدى 7 عقود تم تقديم الشكاوى ضد جرائم الكيان الصهيوني، لكن تمت إعاقتها من قبل أطراف دولية.