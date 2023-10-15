مصر تؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية

القاهرة – سانا

أكدت مصر رفضها واستهجانها سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ووفق موقع بوابة الأهرام، أكّد مجلس الأمن القومي المصري خلال اجتماع الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد، ووقف استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وشدّد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وأشار المجلس إلى استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

كما لفت المجلس إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.