وقفات تضامنية في المحافظات السورية دعماً لأهلنا الصامدين في فلسطين

محافظات – سانا / البعث

جدّدت المحافظات السورية وقفاتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني إبان الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى جلّهم من النساء والأطفال.

ففي دمشق، نظم اتحاد الصحفيين في سورية بمختلف فروعه وقفةً تضامنية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد شعب يدافع عن أرضه وحقوقه ووطنه السليب، واستنكاراً للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون ومؤسساتهم الإعلامية في فلسطين المحتلة.

وطالب الصحفيون السوريون في بيان ألقوه خلال وقفة اليوم أمام مقر الاتحاد بدمشق المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين المحتلة وضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين مقدمين العزاء والمواساة للأسرة الصحفية الفلسطينية بشهداء الصحافة حراس الحقيقة.

بدوره رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط، لفت إلى دور الإعلام في نقل الحقيقة والواقع عما حصل في سورية خلال سنوات الحرب عليها ومجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وفي دمشق أيضاً (نجوى صليبة)، أعلن اتّحاد النّاشرين السّوريين عن مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدّولي للكتاب لهذا العام بسبب موقف إدارته وانحيازها الواضح للعدوان الإسرائيلي على الشعب العربي الفلسيني.

وأكد الاتّحاد أن سورية كانت تشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ولم تنقطع حتى في سنوات الحرب، وكانت مشاركاته فاعلة، لكن اليوم وفي ظل كلّ ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تفاجئنا بموقف إدارة المعرض الداعم للاحتلال الإسرائيلي، إذ قررت أن تجعل الدّعم الإعلامي لهذا المعرض للكيان الصّهيوني، وهذا يؤكّد دائماً ما نقوله إنّ الغرب يكيل بمكيالين.

وفي حمص (سمر محفوض)، انتصاراً لقضية شعبنا في فلسطين والمقاومة الباسلة، ودعماً لحقهم المشروع في الدفاع وتحرير وطنهم من رجس الاحتلال الصهيوني، نفّذ اتحاد الصحفيين واتحاد شبيبة الثورة بحمص وقفةً تضامنية.

وقال نقيب الصحفيين في حمص محمد قربيش في تصريح لـ”البعث”: إن الوقفة التضامنية تأتي في إطار دعم قضية فلسطين والمقاومين الأبطال وقضايا أمتنا العربية، وحق الفلسطنين بالدفاع عن أرضه، ووقوفاً ضدّ جرائم الاحتلال الصهيوني والاعتداءات الوحشية التي ينفذها بحق شعبنا وأهلنا في غزة عموماً، واستهدافه للإعلامين في القطاع وجنوب لبنان على وجه الخصوص لمنعهم من كشف جرائمه للعالم وطمس حقيقة ما يرتكبه من مجازر وحشية وإرهاب غير مسبوق ضدّ الأهالي الآمنين.

وتابع: نحن اليوم ندين الدعم الأمريكي غير المحدود للكيان الصهيوني الغاصب، كما نؤكد دعمنا لحق الفلسطينين في العودة.

بدوره أمين فرع شبيبة الثورة في حمص الرفيق علي عباس أشار إلى أن شبيبة حمص تؤكّد وحدة القضية والمصير العربي، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن ما يحدث في غزة قد حدث في سورية خلال سنوات الحرب عن طريق المجموعات الإرهابية المدعومة من الموساد الصهيوني.

وأضاف: اليوم نعلن تضامننا ودعمنا الكلي لنضال الفلسطينين، ونؤكد أن جبهتنا واحدة وعدونا واحد وأرضنا واحدة وثقنا عالية بالمقاومة التي ستعيد الحق والنصر لقضية شعبنا العربي الفلسطيني والنصر قادم لا محالة.

من جانبه تحدث الرفيق الدكتور عبد المؤمن القشلق أمين شعبة المدينة الاولى، عن دعم محور المقاومة وعلى رأسه سورية منذ البداية لحق الشعب الفلسطيني، ولطالما كانت بوصلتنا حتى في أحلك أوقات الحرب الإرهابية على سورية هي القدس، مشدّداً على أن سورية تقف بكل قوتها كموقف سياسي مع أهلنا في قطاع غزة مهما كانت النتائج و مهما كان الثمن.

الصحفية حياة عواد والصحفي عدنان الخطيب أكد أن هذه الوقفة التضامنية لصحفيي حمص هي تأكيد على دعم إخوتنا وأهلنا في غزة، ومع الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة مهما بلغ الخطر والتهديد.

وقالت أمل بدور أمينة الرابطة العمالية لشبيبة الثورة: نحن هنا لنقول للمقاومة في فلسطين كنا و لا زلنا نعيش آلامهم و لاتزال قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى.

وفي اللاذقية (مروان حويجة)، نفّذ صحفيو المحافظة وقفة تضامنية أمام مقرّ فرع الاتحاد تعبيراً عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والصحفي الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدين في الوقفة أنّ مساندة الأهل في فلسطين المحتلة واجب إنساني وأخلاقي ومهني في ظلّ الممارسات الصهيونية الوحشية وتواطؤ الغرب المتصهين وأمريكا في دعم آلة الحرب الصهيونية. وأوضح رئيس فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية إبراهيم شعبان أنّ هذه الوقفة التضامنية من صحفيي اللاذقية تعبير عن الوقوف والتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني الذي يواجه أبشع أشكال الإجرام والعدوان الوحشي السافر من الكيان الصهيوني، وللتنديد والاستنكار بهذه الوحشية التي تمارس القتل والتشريد بآلة حرب همجية تستهدف الأطفال والنساء والمشافي والمدنيين العزّل الآمنين، وحتى الصحفيين لم يسلموا من هذا العدوان السافر، أمام صمت دولي مكشوف، داعياً الضمائر الحيّة في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني وكل أحرار العالم. من جهتها مريم صالحة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين أكّدت أن ما يتعرّض له الشعب العربي الفلسطيني من قتل وإرهاب وتشريد هو عدوان وحشي غير مسبوق بحق الإنسانية، ونسف لكل القوانين والشرائع الإنسانية، واعتداء على الصحافة ودورها ورسالتها. بدوره الكاتب نعيم ميّا قال: نحن مع فلسطين. مع الحقّ والإنسانية. وما تشهده اليوم هو حرب على الحياة. ولرمزية طوفان الأقصى دلالته السامية في تطهير أرض فلسطين من شرور وآثام الكيان الصهيوني الغاصب.

وفي درعا (دعاء الرفاعي)، شارك الآلاف من طلبة المحافظة في وقفة تضامنية مع قطاع غزة في ساحة 16 تشرين في مدينة درعا.

وأعلنت فعاليات مختلفة في درعا عن تنظيمها وقفات تضامنية نصرةً ودعماً للمقاومة، حيث نظم فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة وقفة تضامنية، عبر خلالها الرفيق حسين الرفاعي، أمين فرع درعا للحزب على أن المقاومة المستمرة في فلسطين ستكون لها الكلمة العليا والأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الوقفة ليست بجديدة على أبناء محافظة درعا، والتي تؤكد أن سورية كانت ومازالت مع فلسطين وكل العرب.

من جانبه أمين فرع درعا للشبيبة قيس الكفري قال: إننا نقف اليوم تضامناً مع قطاع غزة المحاصر، وتقديم كل الدعم له انطلاقاً من المسؤولية ومبدأ الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.