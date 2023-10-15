وقفات تضامنية في المحافظات السورية دعماً لأهلنا الصامدين في فلسطين
محافظات – سانا / البعث
جدّدت المحافظات السورية وقفاتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني إبان الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى جلّهم من النساء والأطفال.
ففي دمشق، نظم اتحاد الصحفيين في سورية بمختلف فروعه وقفةً تضامنية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد شعب يدافع عن أرضه وحقوقه ووطنه السليب، واستنكاراً للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون ومؤسساتهم الإعلامية في فلسطين المحتلة.
وطالب الصحفيون السوريون في بيان ألقوه خلال وقفة اليوم أمام مقر الاتحاد بدمشق المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين المحتلة وضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين مقدمين العزاء والمواساة للأسرة الصحفية الفلسطينية بشهداء الصحافة حراس الحقيقة.
بدوره رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط، لفت إلى دور الإعلام في نقل الحقيقة والواقع عما حصل في سورية خلال سنوات الحرب عليها ومجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.
وفي دمشق أيضاً (نجوى صليبة)، أعلن اتّحاد النّاشرين السّوريين عن مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدّولي للكتاب لهذا العام بسبب موقف إدارته وانحيازها الواضح للعدوان الإسرائيلي على الشعب العربي الفلسيني.
وأكد الاتّحاد أن سورية كانت تشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ولم تنقطع حتى في سنوات الحرب، وكانت مشاركاته فاعلة، لكن اليوم وفي ظل كلّ ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تفاجئنا بموقف إدارة المعرض الداعم للاحتلال الإسرائيلي، إذ قررت أن تجعل الدّعم الإعلامي لهذا المعرض للكيان الصّهيوني، وهذا يؤكّد دائماً ما نقوله إنّ الغرب يكيل بمكيالين.
وفي حمص (سمر محفوض)، انتصاراً لقضية شعبنا في فلسطين والمقاومة الباسلة، ودعماً لحقهم المشروع في الدفاع وتحرير وطنهم من رجس الاحتلال الصهيوني، نفّذ اتحاد الصحفيين واتحاد شبيبة الثورة بحمص وقفةً تضامنية.
وقال نقيب الصحفيين في حمص محمد قربيش في تصريح لـ”البعث”: إن الوقفة التضامنية تأتي في إطار دعم قضية فلسطين والمقاومين الأبطال وقضايا أمتنا العربية، وحق الفلسطنين بالدفاع عن أرضه، ووقوفاً ضدّ جرائم الاحتلال الصهيوني والاعتداءات الوحشية التي ينفذها بحق شعبنا وأهلنا في غزة عموماً، واستهدافه للإعلامين في القطاع وجنوب لبنان على وجه الخصوص لمنعهم من كشف جرائمه للعالم وطمس حقيقة ما يرتكبه من مجازر وحشية وإرهاب غير مسبوق ضدّ الأهالي الآمنين.
وتابع: نحن اليوم ندين الدعم الأمريكي غير المحدود للكيان الصهيوني الغاصب، كما نؤكد دعمنا لحق الفلسطينين في العودة.
بدوره أمين فرع شبيبة الثورة في حمص الرفيق علي عباس أشار إلى أن شبيبة حمص تؤكّد وحدة القضية والمصير العربي، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن ما يحدث في غزة قد حدث في سورية خلال سنوات الحرب عن طريق المجموعات الإرهابية المدعومة من الموساد الصهيوني.
وأضاف: اليوم نعلن تضامننا ودعمنا الكلي لنضال الفلسطينين، ونؤكد أن جبهتنا واحدة وعدونا واحد وأرضنا واحدة وثقنا عالية بالمقاومة التي ستعيد الحق والنصر لقضية شعبنا العربي الفلسطيني والنصر قادم لا محالة.
من جانبه تحدث الرفيق الدكتور عبد المؤمن القشلق أمين شعبة المدينة الاولى، عن دعم محور المقاومة وعلى رأسه سورية منذ البداية لحق الشعب الفلسطيني، ولطالما كانت بوصلتنا حتى في أحلك أوقات الحرب الإرهابية على سورية هي القدس، مشدّداً على أن سورية تقف بكل قوتها كموقف سياسي مع أهلنا في قطاع غزة مهما كانت النتائج و مهما كان الثمن.
الصحفية حياة عواد والصحفي عدنان الخطيب أكد أن هذه الوقفة التضامنية لصحفيي حمص هي تأكيد على دعم إخوتنا وأهلنا في غزة، ومع الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة مهما بلغ الخطر والتهديد.
وقالت أمل بدور أمينة الرابطة العمالية لشبيبة الثورة: نحن هنا لنقول للمقاومة في فلسطين كنا و لا زلنا نعيش آلامهم و لاتزال قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى.
وفي القنيطرة (محمد غالب حسين)،
حيّا شبيبيو المحافظة خلال وقفتهم التضامنية في مديرية ثقافة القنيطرة الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ونددوا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة المحاصر.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات، ورددوا العبارات المندّدة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وتؤكد على التضامن المطلق مع أهله، معتبرين أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض وإعادة الحقوق الفلسطينية.
حضر الفعالية الرفيق أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد أباظة، ومحافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران، وقيادة فرع الحزب وقائد شرطة المحافظة وفعاليات حزبية وإدارية وجبهوية وشعبية وحشد كبير من أبناء القنيطرة.
وفي الحسكة (إسماعيل مطر)، نفذ فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة وقفة تضامنية لنصرة أهلنا في غزة الذين يتعرّضون لإبادة من الاحتلال الصهيوني.
وأكد الرفيق بشار ميخائيل أمين فرع الشبيبة بالحسكة أن هذه الوقفة وقفة عز وكرامة مع أهلنا في فلسطين الذين يواجهون غطرسة وعنجهية وتمرّد الكيان الصهيوني الذي يمارس جرائم إبادة بحق النساء والأطفال والمواطنين الآمنين في قطاع غزة وسط غياب كامل للمجتمع الدولي الذي يصم آذانه ويغمض ناظريه عن هذه الجرائم.
وأشاد الرفيق عبدالله خليل عضو قيادة فرع الحزب بالحسكة، رئيس مكتب الشباب والرياضة، بالانتصار الساحق والمفاجئ الذي أصاب الكيان الإسرائيلي بالخوف والهلع في عملية “طوفان الأقصى”. وهنيئا للقديسين الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة تراب غزة الطاهر.
ولفت الرفيق عبد الحميد الكركو رئيس اتحاد الفلاحين بالحسكة أن المنطقة تشهد احتقاناً كبيراً إبان ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب في أبشع صور الحقد والكراهية ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي السويداء، شدد الصحفيون خلال الوقفة التضامنية التي نفذوها أمام مقر فرع اتحاد الصحفيين بالمنطقة الجنوبية في المدينة على أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على المؤسسات الإعلامية والصحفيين في قطاع غزة و جنوب لبنان هو استكمال لجرائم الاحتلال التي تمثل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والصحفيين التي كفلتها المواثيق الدولية، وذلك إمعانا “منه في مواصلة حملات التضليل العالمي ومنع نقل صورة وحقيقة الكيان الصهيوني التي تعري وتفضح وحشيته ودمويته وسلبه لأراضي وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما نفذ الصحفيون في محافظة حماة وقفة تضامنية أمام مبنى جريدة الفداء، حيث عبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين عبد الله الشيخ في تصريح له عن التنديد والاستنكار الشديد لصحفيي حماة لاستهداف طواقم الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزه وكل فلسطين، وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني.
كما رفع صحفيو فرع حلب المشاركون في الوقفة أمام مقر صحيفة الجماهير اللافتات والأعلام الوطنية تعبيراً عن التنديد والاستنكار لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين ومدير المركز الإذاعي والتلفزيوني بحلب عبد الكريم عبيد في تصريح لـ سانا إلى أن الانتهاكات التي يمارسها العدو الصهيوني تجاه أهالي غزة والصحفيين في ظل صمت غربي يفسّر ازدواجية معايير الغرب فيما يخص حرية الصحافة وحماية الصحفيين العاملين لنقل الصورة الصحيحة ورصد التجاوزات بحق الإنسانية.
ونظم فرع الاتحاد في طرطوس وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام المركز الإذاعي والتلفزيوني ووجهت عائدة ديوب رئيس فرع اتحاد الصحفيين في المحافظة تحية إجلال وإكبار لشهداء فلسطين، مشيرة إلى أن وجود الصحفيين في الوقفة هو تأكيد منهم على وقوفهم إلى جانب زملائهم في فلسطين ومستنكرين استهدافهم واستهداف حرية الرأي.