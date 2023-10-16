(إسرائيل) أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة وتقتل 14 فلسطينياً كل ساعة

جنيف – الأرض المحتلة – القاهرة – سانا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لكن لم يصدر عن “إسرائيل” حتى الآن أي موقف بشأن فتح معبر رفح من ناحية القطاع.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا في القاهرة: هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لرفع المعاناة عن أهله لكن للأسف لم يصدر عن “إسرائيل” حتى الآن أي موقف بشأن فتح معبر رفح من ناحية غزة، مؤكداً رفض محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة وقف عدوانه عليه، ومبيناً أن مصر تواصل مساعيها لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

بدورها أشارت كولونا إلى ضرورة فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد، ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.