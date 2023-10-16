16-أكتوبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية

علي اليوسف

تونس-سانا

قدم السفير محمد محمد اليوم نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسورية لدى تونس إلى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

ورحب الوزير عمار بسفير سورية، منوهاً بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على التعاون معه وفتح الأبواب في سبيل إنجاح عمله، وتمنى له النجاح في مهمته.

بدوره أكد السفير محمد عزمه على النهوض بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، ودفعها قدماً بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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