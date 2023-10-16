المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي
بيروت – سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية خمسة مواقعٍ للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة الاثنين، وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وقالت المقاومة في بيان: “استهدف مجاهدو المقاومة خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي، هي موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكدة”.
وكانت المقاومة استهدفت أمس تجمع مدرعات للعدو في موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة، وحققت إصاباتٍ دقيقة ومباشرة، كما هاجمت خمسة مواقع صهيونية هي جل العلام، بركة ريشا، موقع رامية، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المناسبة.