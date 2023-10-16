المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت – سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية خمسة مواقعٍ للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة الاثنين، وحققت فيها إصابات مؤكدة.

وقالت المقاومة في بيان: “استهدف مجاهدو المقاومة خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي، هي ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وحققوا ‏فيها إصاباتٍ مؤكدة”.

وكانت المقاومة استهدفت أمس تجمع مدرعات للعدو في موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة، وحققت إصاباتٍ دقيقة ومباشرة، كما هاجمت خمسة مواقع صهيونية هي ‏جل العلام، بركة ريشا، موقع رامية، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المناسبة.‏