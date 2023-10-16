المقداد يؤكّد لنظيره المصري أهمية الموقف العربي الموحّد لوقف العدوان على غزة

دمشق- سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وأكد الوزير المقداد أن السبب الرئيس لتفجّر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية، على مدار عقود من احتلال للضفة الغربية وضم للقدس، وبالتالي عدم تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد المقداد أن موقفاً عربياً موحداً لوقف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية لأطفال فلسطين يجب أن يشكل أولويةً لعملنا المشترك.

بدوره عبر الوزير شكري عن قلق مصر العميق من الأحداث الجارية في غزة والاستهداف المتصاعد للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافةً إلى التصعيد الذي قامت به في جنوب لبنان والأراضي السورية.

وأشار شكري إلى أن مصر تقوم بجهود واتصالات مكثفة مع أطراف عديدة لتهدئة الوضع وإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بشكل عاجل، لافتاً إلى أن جهود الجميع متفقة على النظر إلى الأزمة من منظور أخلاقي وإنساني.