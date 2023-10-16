بعد الصين لافروف سيزور كوريا الديمقراطية.. وروسيا تؤكّد التزامها بـ”المبادءة النووية” تجاه واشنطن

وقال يرماكوف: إن “روسيا في حالة سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لن تستأنف هذه التجارب إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة أولا”، مضيفاً: إن واشنطن بالمقابل لا تتخلى عن فكرة إجراء تجربة نووية كاملة كجزء من تحديث ترسانتها النووية، حيث نرى موقع التجارب في نيفادا في حالة تأهب قصوى.

وأشار ديرماكوف إلى أن “هناك دلائل على أن الولايات المتحدة تدرس إعادة أسلحتها النووية إلى بريطانيا، وهو ما سيكون خطوة تصعيدية”، لافتاً إلى أن الغرب يخلق بقيادة الولايات المتحدة، مخاطر استراتيجية جسيمة، ولكن حتى الآن تم احتواء الوضع من أسوأ السيناريوهات.

وحول مصير معاهدة ستارت الجديدة، لفت يرماكوف إلى “أن مصير المعاهدة يعتمد على الحقائق العسكرية والسياسية، وأصبح من الصعب الآن التنبؤ بتطورها”، مشدداً على أن “روسيا مستعدة لاتخاذ إجراءات إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا”.

وأضاف: إن “الولايات المتحدة قوضت بشكل أساسي المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الاتفاقيات مع روسيا في إطار معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) وسط عدم وجود أي مؤشرات على استعدادها لتغيير مسارها العدائي، الأمر الذي أجبر موسكو على تعليق تنفيذ معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية”.