رسالة مؤثرة من صحفي في غزة لخطيبته قبل يوم زفافهما

نشر الصحفي الفلسطيني أيمن الجدي،الذي يعيش في قطاع غزة،صورة لدعوة زفافه الذي كان مقرر أن يعقد في 15 الشهر الحالي.

ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى فإن مراسم الزفاف والأفراح تقرر أن تتلغى.

ونشر أيمن الجدي رسالة مؤثرة مرفقة بصورة الدعوة على حسابه الشخصي في إنستغرام حيث قال: هذا كان يوم زفافي إذا لم نستطع الزواج في هذه الدنيا فأنا أطلبها عند الله.

وأضاف معبراً عن حبه العميق لخطيبته: خطيبتي الحنونة أتمنى أن تكوني بسلامة. والله إنني أحببتك حتى آخر نفس أتمنى أن نتلاقى على أرض التحرير.

ويعتبر أيمن الجدي ناشطاً إعلامياً وصحفياً، اشتهر بتوثيقه للأحداث في غزة والمناطق المحيطة بها، وقد نال جوائز عديدة على مجهوده الإعلامي بما في ذلك جائزة أفضل صورة صحفية في عامي 2017 و2022.