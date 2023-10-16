رصد حشرة عملاقة الرأس ماصة للدماء في الأمازون

اكتشف باحثون في أمريكا الجنوبية مؤخراً نوعاً جديداً من الدبابير غريبة الشكل داخل إحدى المحميات ‏الوطنية في منطقة الأمازون في بيرو ،وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعاً بيولوجياً في العالم.‏

ويتسم الدبور الجديد الذي مُنح اسم “كابيتوجوبا أمازونيكا” بأنه يلسع ويمتص الدماء، ويضع يرقاته تحت جلد فرائسه.

واسم الدبور هو مزيج من كلمتي “كابيتو” وتعني بصلة كبيرة و”جوبا” لأن الدبور الجديد يشبه الدبابير من جنس جوبا.

واكتشف طالب الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة ولاية يوتا براندون كلاريدج وزملائه هذا النوع الغريب من الدبابير، كجزء من دراسة طويلة الأمد أجروها، والتي شملت نصبهم مصائد كبيرة تشبه الخيمة لاصطياد الحشرات الطائرة داخل شجيرات الغابات المطيرة.

واكتشف العلماء خلال دراستهم، 108 أنواع جديدة أخرى من الدبابير باستخدام الأفخاخ الموجودة على الأرض.

وقال عالم الأحياء إن هذا المخلوق الأصفر الزاهي الغريب يمكن أن يصل طوله إلى 2 سنتيمتر.