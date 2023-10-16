سكان قرية في البيرو يدّعون رؤية كائنات فضائية

أدعى مجموعة من السكان القرويين في قرية لوريتو ف البيرو رؤيتهم لمجموعة من الكائنات الفضائية معربين عن استمرار معانتهم من حالة من القلق.

أبلغ القرويون الجهات المسؤولة والشرطة والجيش بإدعائهم حيث بدأت التحقيق في الأمر.

وقالت سيدة من القرية إن ابنتها في حالة ما بعد الصدمة بعد رؤيتها لكائن فضائي موضحين: طوله 7 أقدام وله رأس كبيرة الحجم وعيون صفراء كما لفت البعض: يشبه البشر وتابع آخرون يشبه خصائص حشرة.

وأضافت الأم ان ابنتها شعرت خلال ما زعمت أنه هجوم كائنات فضائية عليهم بما يشبه كهرباء لمست جسدها، بعدها عادت الكائنات الفضائية إلى السماء مرة أخرى.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، أبلغ سكان المنطقة الريفية عن حدوث مواجهات منتظمة مع المخلوقات ذات الأجسام المدرعة وبشرة شاحبة مثل القمر

ولفت التقرير إلى أنه في إحدى المواجهات المروعة، نجت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً بحياتها بأعجوبة حيث زعمت أن كائناً فضائياً هاجمها.