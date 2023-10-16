شكران مرتجى تواصل دعم أهلها في غزة

تواصل النجمة شكران مرتجى تجنيد صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دعم الشعب الفلسطيني ونصرة أهالي غزة ضدّ العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشاركت مرتجى أخيراً متابعيها على “إنستغرام” بمقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور للشعب الفلسطيني وهو يقاوم بالحجارة الاحتلال وأرفقت عليه نشيد “شدوا بعضكم” بصوتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن تضامنهم معها وعبّروا عن حبهم الكبير لها.

وكانت الممثلة السورية من أصل فلسطيني وجهت قبل أيام رسالة إلى عائلتها في غزة وكتبت: عائلتي في غزة آل مرتجى، أتمنى لكم جميعاً السلامة، ورثنا وتعلمنا منكم الصبر والثبات وحب الوطن في الجينات، وعائلتي الكبيرة أهل غزة جميعاً وفلسطين عامة برداً وسلاماً يا بلادي.

وأضافت: السلام لفلسطين وسورية ولبنان وكل العالم يا رب، لا نملك في البعاد إلا الدعاء، نعم نحن مؤثرون ولكننا متأثرون، نحاول بشتى الطرق أن نقاوم كل هذا القهر والحزن الذي يصيب بلادنا… لا شك أننا فخورون بأننا ننتمي لهذه البقعة من الأرض المقدسة وبأننا جزء من شعب عظيم، الشهادة عنده عقيدة وإيمان وواجب وأن العدو هو ذاك الغريب الذي سلب الأرض، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار ولكل الشعب الجبار.