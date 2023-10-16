“طوفان الأقصى” في يومه العاشر.. المقاومة تقصف تحشيدات الاحتلال العسكرية ومستوطناته بالصواريخ

الأرض المحتلة – وكالات

واصلت المقامة الفلسطينية قصف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي وتحشيداته العسكرية بالصواريخ رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر لليوم العاشر على التوالي، حيث قصفت المقاومة مواقع العدو الإسرائيلي في القدس المحتلة وقاعدة “حتسريم” الجوية برشقتين صاروخيتين، كما قصفت “تل أبيب” برشقة صاروخية ومستوطنة “نيريم” بقذائف الهاون، بينما قصفت تحشيداتٍ للعدو في موقعي “كرم أبو سالم” و “صوفا” برشقتين صاروخيتين.

كذلك استهدفت المقاومة “كفار عزة” و”عسقلان” وبئر السبع وأسدود برشقة صاروخية، كما استهدفت مطار “بن غوروين” برشقة صاروخية، قبل نصف ساعة من وصول طائرة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بسماع دوي صفارات الإنذار في “تل أبيب” و”غوش دان” و”بيت شيمش”، وعسقلان المحتلّة وفي مستوطنات بيت لحم، جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة، كما أشارت الوسائل إلى وقوع إصابة نتيجة سقوط صواريخ في “حولون”.

في حين تم إخلاء “كنيست” الاحتلال بعد سماع انفجارات فوق المبنى ودويّ صفارات الإنذار في القدس المحتلّة، الأمر الذي أدّى إلى توقف جلسته المخصصة لبحث توسيع العدوان على غزة، وإجلاء من فيه ونقلهم إلى الأماكن المحصّنة، هذا وتسبّب القصف الصاروخي بعرقلة جلسة الكنيست مرتين.

في الأثناء واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 254 فلسطينياً واصابة 562 آخرين، منذ ليل الأحد الماضي وحتى مساء الإثنين، ونقلت عن مستشفيات القطاع، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 أخرين بجراحٍ مختلفة، منذ بدء العدوان على القطاع.

وبينت وسائل الإعلام أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

ونوهت إلى أن 3731 مبنى سكني تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، فيما تضرّرت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال العدوان الإسرائيلي المدارس، وأخرج 18 مدرسة عن الخدمة نتيجة تضرّرها بشكل بليغ، فيما تضرّرت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، إضافة إلى أن 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين. كذلك استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في رقبته يوم الجمعة الماضي جنوب طولكرم.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال 69 فلسطينياً خلال اقتحامها مخيمي عايدة والدهيشة وبلدتي تقوع والشواورة في بيت لحم وبلدات قراوة بني حسان في سلفيت وكوبر وسلواد وكفر مالك في رام الله وأبو ديس والعيسوية وسلوان في القدس وبرقة وكفر قليل في نابلس وزيتا في طولكرم، وعدة أحياء في أريحا والخليل وبلدات بيت كاحل وبيت أمر شمالها ودورا جنوبها.

وارتفع عدد ضحايا الضفة الغربية نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري إلى 58 شهيداً وأكثر من 1250 جريحاً.