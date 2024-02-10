لمصالحه الشخصية فقط .. يعارض أردوغان انضمام السويد إلى الحلف (للتدقيق)

سمر سامي السمارة

أثار قرار “تركيا”، معارضة انضمام السويد إلى حلف الناتو الذي يسعى بشدة إلى التوسع، جدلاً جديداً في الحلف. وبحسب أردوغان فقد فشلت السويد في اتخاذ الإجراءات التي كان من المفترض أن تتخذها، أي العمل ضد “الإرهابيين” الذين يعيشون في السويد، وطرد الآخرين المتورطين في محاولة الانقلاب العسكري لعام 2016. ومع ذلك، فإن قرار تركيا معارضة انضمام السويد، قد أدى إلى اتفاق عسكري جديد بين السويد والولايات المتحدة، يُطلق عليه اسم “اتفاقية التعاون الدفاعي” الثنائية، والذي تستطيع بموجبه الولايات المتحدة نشر قواتها على الفور في السويد.

تم الإعلان عن الاتفاقية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا حربهم ضد روسيا، لكن السؤال الجدير بالطرح هنا ما هي الأسباب الحقيقة لمعارضة تركيا أردوغان لهذه العضوية، على الرغم من تأكيد السويد الوفاء بالتزامها بشروط تركيا؟.

يرى المراقبون للسياسة الأردوغانية عن كثب، أن الأسباب الكامنة وراء هذه المعارضة، تتعلق بالمصالح الخاصة لحكومة أردوغان أكثر من أي إزعاج حقيقي من عدم امتثال السويد لاتفاقية 2022 مع أنقرة، والتي وافقت بموجبها ستوكهولم على احترام مطالب تركيا الواردة في مذكرة مدريد.

والسؤال ما هي مصلحة أردوغان من ذلك؟. اليوم، يقود أردوغان بلد يتعرض اقتصادها لانهيار سريع، و تقف حكومة أردوغان عاجزة في مواجهة أسوأ معدلات التضخم في البلاد منذ أكثر من عقدين، ففي تشرين الثاني عام 2022، بلغ معدل التضخم 84.4 في المائة وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

لماذا تعتبر روسيا مهمة بالنسبة لتركيا؟.

منذ بداية الصراع في أوكرانيا، زادت صادرات روسيا من الطاقة الرخيصة، النفط والغاز إلى تركيا أضعافاً، حيث يساعد هذا الإمداد المتزايد بالطاقة الرخيصة، أردوغان في منع اقتصاد البلاد من الانهيار، فهي لا تشتري غازاً مخفضاً فحسب، بل إنها تدفع ثمن الغاز أيضاً بالروبل بدلاً من الدولار الأمريكي، حيث يساعد الدفع بالروبل العملة الروسية ويساعد الاقتصاد التركي أيضاً.

في الواقع، تركيا لا تستورد من روسيا فحسب، فقد ارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 45 في المائة في عام 2022. باختصار، يبدو أن الطريقة التي تشكلت بها علاقات تركيا مع روسيا في الوقت الحالي، لا تترك مجالاً كبيراً لدعم تركيا لتوسيع الناتو.

جدير بالإشارة، أن تركيا تقف على أعتاب انتخابات رئاسية، وبالرغم من محاولات أردوغان عبور اختبار الانتخابات، فقد يواجه هزيمة مروعة مع تكشف حجم الانهيار في الاقتصاد التركي، وتزايد معدلات البطالة وارتفاع عجز الموازنة.

كما تظهر استطلاعات الرأي، أن أردوغان وحزبه يقفان بالفعل وراء المعارضة، التي تعزز أمالها بالإطاحة بالرئيس التركي. لذا فمن المؤكد أنه، بالنسبة لحكومة أردوغان، مسألة الاستمرار في السلطة هي الأكثر أهمية في هذه المرحلة.

في سياق ذلك، تؤدي معارضة عضوية السويد في الناتو غرضين مختلفين، لكن مترابطين لحكومة أردوغان. أولهما، الحفاظ على سلامة تدفق الطاقة، ثانيهما، إظهار قدرة حكومته أمام ناخبيه على إتباع سياسة خارجية “مستقلة” تجاه الغرب، حيث يأمل أردوغان في تعزيز موقفه السياسي المتضائل في مواجهة معارضة قوية وفغالة.

بعبارة أخرى، من خلال محاولته لمنع المزيد من تداعيات انهيار الاقتصاد التركي، وبالتخطيط لسياسة خارجية “مستقلة”، يحاول نظام أردوغان التضييق على المعارضة واستعادة شعبيته.

لقد أصبح واضحاً، أن معارضة انضمام السويد إلى الحلف، ما هي إلا محاولة من أردوغان للحفاظ على كرسيه، وليست مجرد مسألة جغرافية سياسية. وقد سمح له حرق القرآن مؤخراً، بالاستثمار بالحماس الديني أيضاً، حيث قال في كلمة ألقاها عقب اجتماع مجلس الوزراء: “أولئك الذين يسمحون بمثل هذا التجديف أمام سفارتنا في ستوكهولم لم يعد بإمكانهم توقع دعمنا لعضويتهم في الناتو، إذا لم تُظهر احتراماً للمعتقدات الدينية لجمهورية تركيا، فلن تتلقى أي دعم من جانبنا [لعضوية] بحلف الناتو”.

من المؤكد، أن قرار منع عضوية السويد، لم يكن له تأثير نوعي حقيقي على تحول البلاد بعيداً عن عدم الانحياز إلى التحالف مع الغرب، فقد أنهى الاتفاق مع الولايات المتحدة عملياً حقبة عدم الانحياز في السويد، لكنها لا تزال أقل من العضوية الكاملة في حلف الناتو.

جدير بالذكر، أن معارضة أردوغان ليست دائمة، خاصة أنها مرتبطة ارتباطاً قوياً بالانتخابات – رئاسية وبرلمانية – فهذا يعني أن الموقف الرسمي لتركيا قد يتغير بعد الانتخابات بفترة وجيزة.

حتى وإن فاز أردوغان، فمن الممكن أن يتغير موقفه بسرعة، لأن التهديد بفقدان السلطة لم يعد موجوداً، وسيكون أردوغان أكثر “ثقة” في التعامل مع نظرائه الغربيين في الناتو، ومع روسيا أيضاً، و قد يتوصل الغرب نفسه إلى استنتاج مفاده أن الدعم الاقتصادي – بما في ذلك تعزيز التجارة – يمكن أن “يقنع” أردوغان بتغيير موقفه.

لكن في الوقت الحالي، من غير المرجح أن تتغير الأمور خلال الأشهر القليلة المقبلة، اعتماداً على كيفية تطور الصراع في أوكرانيا، فقد يتغير السيناريو الجيوسياسي الدولي في الأشهر القليلة المقبلة بطرق تترك مجالاً ضئيلاً أو معدوماً للتغييرات البحرية.