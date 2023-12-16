إفشال محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم واسع على القرم الروسية
موسكو-سانا
أفشلت أنظمة الدفاع الجوي الروسية محاولة لشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم الروسية، وتم تدميرها جميعاً.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: إن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت محاولةً من جانب قوات نظام كييف، لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي القرم، وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة.
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال يوم الجمعة 49 طائرةً مسيرةً أوكرانيةً و10 صواريخ من أنواع مختلفة.
كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها كبدت قوات كييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خلال يوم الجمعة، حيث تم في محور دونيتسك تدمير دبابة أوكرانية وعربتي مشاة وأربع مركبات وثلاثة مدافع ومنظومتين لإطلاق الصواريخ، وفي محور جنوب دونيتسك، تم تدمير ثلاث مدرعات وأربع مركبات ومدفع لقوات كييف، وفي محور كوبيانسك، تمكنت القوات الروسية من تدمير أربع مدرعات وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع للقوات الأوكرانية.
أما في محور كراسني ليمان، فقد تم تدمير خمس مدرعات لقوات كييف وأربع مركبات ومدفع، وفي محور خيرسون، دمرت القوات الروسية سبع مركبات ومستودع ذخيرة لقوات كييف، وفي محور زابوروجيه، تم تدمير ثلاث مدرعات ومركبة ومدفعين.
وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8، كما اعترضت 10 صواريخ لراجمات هيمارس وأورغان وأولخا.
من جانبه، أعلن مصدر أمني روسي أن ستة من حرس الحدود الأوكراني استسلموا للجيش الروسي على اتجاه كورسك، وتم نقلهم إلى داخل الأراضي الروسية، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق معهم في الوقت الراهن. ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى عن الأسرى ولا عن كيفية استسلامهم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن العسكريين الأوكرانيين بدؤوا في الاستسلام بشكل أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة.