إفشال محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم واسع على القرم الروسية

كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها كبدت قوات كييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خلال يوم الجمعة، حيث تم في محور دونيتسك تدمير دبابة أوكرانية وعربتي مشاة وأربع مركبات وثلاثة مدافع ومنظومتين لإطلاق الصواريخ، وفي محور جنوب دونيتسك، تم تدمير ثلاث مدرعات وأربع مركبات ومدفع لقوات كييف، وفي محور كوبيانسك، تمكنت القوات الروسية من تدمير أربع مدرعات وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع للقوات الأوكرانية.

أما في محور كراسني ليمان، فقد تم تدمير خمس مدرعات لقوات كييف وأربع مركبات ومدفع، وفي محور خيرسون، دمرت القوات الروسية سبع مركبات ومستودع ذخيرة لقوات كييف، وفي محور زابوروجيه، تم تدمير ثلاث مدرعات ومركبة ومدفعين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8، كما اعترضت 10 صواريخ لراجمات هيمارس وأورغان وأولخا.