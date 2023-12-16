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17-ديسمبر-2023
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الرعب.. والسحر الأسود!
اللاجئون السوريون بانتظار قرار أخلاقي
العدد 17573 الأحد 17-12-2023
اللجنة المركزية تختتم دورة اجتماعاتها بالموافقةعلى أغلبية المقترحات المقدمة
الرفيق بشار الأسد الأمين العام للحزب يفتتح دورة أعمال اللجنة المركزية: تغيير وتجديد منظومة العمل في الحزب.. والمجتمع والدولة
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العدد 17573 الأحد 17-12-2023
بشار المحمد
16-ديسمبر-2023
العدد 17573 الأحد 17-12-2023
اللجنة المركزية تختتم دورة اجتماعاتها بالموافقةعلى أغلبية المقترحات المقدمة
اللاجئون السوريون بانتظار قرار أخلاقي
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