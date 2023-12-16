اللجنة المركزية تختتم دورة اجتماعاتها بالموافقةعلى أغلبية المقترحات المقدمة

دمشق – البعث

تابعت اللجنة المركزية مناقشة جدول الأعمال المقترح المقدم إلى اجتماعها حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة بحضور الاجتماع الموسع للجنة المركزية القادم.

وقد أغنى الرفاق الحضور جدول الأعمال بالنقاش ووافقوا على المقترح المقدم بدءاً من فقرة الأعضاء المراقبين، إلى الشروط العامة للترشيح، وكذلك الشروط الخاصة، إضافة إلى طريقة إجراء الانتخابات في المرحلة الأولى على مستوى مؤتمرات الشعب، وفي المرحلة الثانية على مستوى مؤتمرات الفروع، وكذلك ما يتعلق بإقرار عضوية اللجنة العليا للانتخابات، ومعايير عضوية اللجان الفرعية، وإقرار مهام وصلاحيات ونظام العمل لهذه اللجنة.

واختتم الاجتماع مساء اليوم بالموافقة على كامل المقترح المقدم إلى الاجتماع باستثناء الشرط المتعلق بترشيح طلبة الجامعات، إذ تم تخفيض سن العضوية العاملة لطلبة الجامعات إلى أربع سنوات، باعتبار أن هذا التخفيض يتيح للشريحة الشابة فرصة جيدة للانخراط في هذا المستوى من العمل الحزبي، انطلاقاً من أنه يصعب على قطاع الطلبة في سن الدراسة الجامعية الوصول إلى قدم عشر سنوات من نيل شرف العضوية العاملة، والبقاء في صفوف الطلبة الجامعيين.

وكانت الأنظمة الداخلية السابقة للحزب تراعي هذه المسألة وتقرها.