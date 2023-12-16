جداريات فنية تزين بغداد.. قصة تطوع عراقية “ملهمة”

يعكف أعضاء فريق “أثر الفراشة” العراقي الذي يضم مجموعة مواهب تشكيلية شابة على رسم جداريات ولوحات فنية، في مختلف شوارع وحواري ومدارس وأزقة العاصمة العراقية بغداد، في مبادرة تعكس توق الشباب للأفضل وتبرز روح التطوع والعطاء لديهم ، عبر تحويل الجدران الصامتة والجامدة، لمساحات إبداع وإمتاع عبر فرشهم العابقة بألوان الحياة فيها، كما يرون .

وتترك هذه المبادرة أصداء ترحيب واسعة في الوسط البغدادي، حيث يعبر رواد في المنصات الاجتماعية العراقيين عن ضرورة دعم وتوسيع نطاق مثل هذه المبادرات التطوعية التي تنشر الطاقة الايجابية، لتشمل مختلف المدن العراقية.

ويقول مؤسس فريق “أثر الفراشة” علي خليفة: فريقنا التطوعي تأسس في عام 2017، عبر فكرة رسم جدارية كإهداء لاحدى المدارس، وبعد أن لاقى العمل الاستحسان وأثار أصداءً إيجابية وجذب الأنظار، توالت المطالبات لنا برسم جداريات في مدارس أخرى، وفي شوارع بغداد عامة، والتي كانت تكثر فيها الحواجز والكتل الاسمنتية والجدران المهملة، ما شكل حافزاً لنا كفريق للمضي في وضع لمسات جمالية على عدد من المدارس والشوارع والأماكن العامة.

في البداية كنا 3 أعضاء، وشيئاً فشيئاً زاد عددنا من كلا الجنسين، حيث يبلغ عدد أعضاء الفريق الآن أكثر من 35 عضواً، بينهم أكثر من 25 شابة، وعدد من الأطفال ممن يمتلكون موهبة الرسم، ويشجع فريقنا على دعم الأطفال والنساء، كونهما الشريحتين الأضعف في مجتمعنا، من خلال الرسومات في المدارس ورياض الأطفال ودور الأيتام وغيرها.

تحمل رسوماتنا رسائل جمالية وتوعوية حول ذلك، علاوة على حرصنا على عكس الطابع الثقافي والتراثي العريق لمختلف المناطق والحواري، كما ننظم دورات تدريبية لتعليم الرسم للأطفال والمبتدئين مجاناً.