ستة مليارات ليرة مبيعات “السورية للتجارة” في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بلغت مبيعات فرع السورية للتجارة في القنيطرة ست مليارات ومئتي مليون ليرة وذلك من بداية العام لغاية تاريخه بمختلف المواد ضمن (21) صالة تغطي أرض المحافظة وبعض تجمعات أبناء القنيطرة في دروشا ومخيم الوافدين وجديدة الفضل وعرطوز والكسوة الغربية وسعسع.

واعتبر مدير الفرع فراس مهاوش أن ازدياد إقبال المواطنين بشكل يومي على الصالات، ساهم بارتفاع المبيعات بعد أن وجد المواطن أسعار منافسة في الصالات، السوق المحلية حوالي 20 إلى 30 بالمئة،كالمنظفات والمواد الغذائية مثل السكر والزيت والبرغل والشاي والأرز والطون والسردين وغيرها ،إضافة إلى إمكانية أن يحصل المواطن على قرض فوري من مصرف التوفير لشراء تجهيزات من السورية للتجارة، مضيفاً أن الفرع يسعى لافتتاح منافذ للبيع بكل قرى المحافظة عند توفر المكان المناسب، لتعميم خدمات السورية للتجارة على كل أبناء محافظة القنيطرة، تجسيداً لدورها في التدخل الإيجابي لصالح المواطنين، لافتاً إلى تسويق الحمضيات كالبرتقال والليمون إضافة لتوفير اللحوم في الصالات الرئيسة.