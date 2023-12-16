16-ديسمبر-2023
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صحيفة البعثمحافظات

ضبط سيارة محملة بالحطب بحلب

علي حسون

حلب – معن الغادري

ضبطت عناصر الضابطة الحراجية العدلية في دائرة الحراج بمديرية الزراعة بحلب سيارة محملة بحطب الزيتون قادمة إلى مدينة حلب من ريف حلب الجنوبي، بهدف الاتجار بالمادة المهربة، وتم مصادرة السيارة والحمولة وتنظيم الضبط اللازم واحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً.

وبين مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أنه خلال هذه الفترة من فصل الشتاء تنشط عمليات تهريب الحطب بهدف بيعه في السوق السوداء، مشيراً إلى أنه سبق وتم ضبط العديد من محاولات تهريب هذه المادة وإحالة المرتكبين إلى القضاء المختص، موضحاً أن الضابطة الحراجية العدلية في دائرة الحراج تكثف جولاتها ضمن مدينة حلب وريفها للحد من ظاهرة التعدي على الغابات الحراجية والمحافظة عليها.

 

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