محادثات رفيعة المستوى بين كوريا الديمقراطية والصين 

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن كوريا الديمقراطية والصين عقدتا محادثات رفيعة المستوى في ‏العاصمة الصينية بكين حول قضايا تهم البلدين.

وذكرت الوكالة أن المحادثات عقدت بين باك ميونغ هو نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونظيره الصيني وسون ويدونغ في العاصمة الصينية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول مسألة تعزيز العلاقات الثنائية خلال العام المقبل الذي يصادف الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وما يتعلق بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن آخر زيارة من هذا القبيل جرت في آب عام 2019 عندما زار كيم سو جيل مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري آنذاك بكين لإجراء محادثات عسكرية مع نظيره الصيني مياو هوا.