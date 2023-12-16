نجاح تجربة إنتاج الغاز من روث الأبقار

حماة – ذُكاء أسعد

ضمن خطة “معاً نبني حلماً”، التي أطلقتها وزارة الزراعة بعد اختيار “قطرة الريحان” كأول قرية نموذجية في حماة، تم بالتعاون والتنسيق بين المجتمع الأهلي ووزارة الزراعة وأكساد ولجنة التنمية في قطرة الريحان، بناء هاضم حيوي جديد مع إنهاء كافة المراحل المتعلقة بالبناء للاستفادة منه في استخراج غاز وسماد، وقد قامت لجنة التنمية في القرية برفقة عدة مهندسين التأكد من نتائجه وتبين نجاح التجربة بشكل كبير حسب ما وأوضحه رئيس لجنة التنمية في قطرة الريحان فادي سعيد الذي بين أن إضافة روث الابقار في الهاضم الحيوي ينتج غاز سريع الاحتراق من جهة، وسماد عضوي من جهة أخرى يفيد كافة أنواع النباتات، مؤكداً أنه يستطيع الاستفادة من هذه التجربة أي صاحب مزرعة لديه أبقار، للتخفيف من ظاهرة المزابل والانبعاثات الناتجة عنها عن طريق معالجة هذه النفايات لإنتاج غاز وسماد زراعي.

وأوضح مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حماة غسان جرجس أن الهيئة منحت قرية قطرة الريحان النموذجية كل الدعم والاهتمام ويتم العمل بشكل دائم على تدريب العديد من الأشخاص في القرية فيما يخص المشاريع وكيفية تأسيسها ومخاطر وفرص نجاح هذه المشاريع وإدارتها بالشكل الامثل وريادة الأعمال، مشيراً إلى الإنجاز الهائل الذي يخفف من أزمة الغاز حيث يمكن لأي شخص تحويل روث الحيوانات الى غاز لاستخدامه في المنزل والتدفئة.