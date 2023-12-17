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17-ديسمبر-2023
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العدد 17574 الاثنين 18-12-2023
نشرة إعلانات العدد 1039/ الاثنين 18-12-2023 / 12 صفحة
تعداد الجيش الأمريكي عند أدنى مستوى له
مجلس الشعب يقرّ القانون الجديد للحراج
الحفاظ على الهويّة المعماريّة والطابع التراثي خلال الترميم في المدينة القديمة في اللاذقية وجبلة
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العدد 17574 الاثنين 18-12-2023
بشار المحمد
17-ديسمبر-2023
العدد 17574 الاثنين 18-12-2023
نشرة إعلانات العدد 1039/ الاثنين 18-12-2023 / 12 صفحة
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