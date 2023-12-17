اللاجئون السوريون بانتظار قرار أخلاقي

علي اليوسف

من غير اللائق سياسياً الحديث عن أزمة ما دون الحديث عن أسبابها، فما بالكم إذا كانت الأزمة إنسانية وأخلاقية تتعلق باللاجئين وتبعاتها النفسية والمعنوية، عليهم وعلى الدول المضيفة على حد سواء. هذا المشهد انطبق على سورية من الجانبين، فعلى مدى عقود شهد العالم أزمات لجوء ومعاناة إنسانية بسبب الحروب والصراعات التي أشعلتها حكومات الغرب في المنطقة، وسورية لم تكن بمنأى عن تلك المعاناة المزدوجة لجهة استضافتها لاجئين من العديد من البلدان وكانت لهم ملاذاً آمناً، وهي نفسها – أي سورية – واجهت منذ العام 2011 حرباً إرهابية هدفت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، والتي بنتيجتها دفعت بأعداد كبيرة من السوريين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى، ناهيك عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية التي زادت معدلات اللجوء والنزوح.

على عكس الاستضافة الإنسانية السورية وتعاملها الأخلاقي، كان ملف اللاجئين السوريين، على مرّ الأزمة، ورقة ضغط وابتزاز ضدها من أصحاب المشروع التخريبي تحت مسمى “الضغط الناعم”، أو ما يسمى “الأمن الناعم”. لكن، وفي إطار محاولات “تدويل” الأزمة ذهب المشروع باتجاه إقدام الدول المضيفة، وتحديداً النظام التركي، على ابتزاز دول أوروبا مادياً وسياسياً، وبدأت بتصدير اللاجئين السوريين، ومعهم الجماعات الإرهابية التي انتشرت بؤرها النائمة في كل أوروبا حتى إشعار آخر.

وحتى على وقع هذا التدويل، لم يأت أي حل سوى زيادة المعاناة للاجئين الذين استخدمتهم كافة الدول في أجنداتها السياسية. وها هي جنيف استضافت اجتماعات مع الدولة السورية، على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين، لتيسير عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى ديارهم. لكن، ماذا عن الدول الغربية المتسبب الرئيسي في منع عودة اللاجئين وتوظيف معاناتهم لأغراض سياسية؟ الجواب، بكل تأكيد، لن يكون لدى تلك الدول التي لا يهمها سوى تمرير مؤامراتها السياسية، بل لدى الدولة السورية التي تؤكد في كل مناسبة أن عودة اللاجئين إلى وطنهم تمثل هدفاً أساسياً للحكومة السورية التي بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، من بينها اتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها توفير العودة للاجئين السوريين، والتمتع كغيرهم من المواطنين السوريين بكل الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين، ولا يتعرضون لأي معاملة تمييزية.

وما دامت الدولة السورية قدمت ما هو مطلوب منها أخلاقياً وإنسانياً، من المنطقي أن تبادر الأطراف المقابلة لإظهار حسن نواياها بزيادة مشاريع التعافي المبكر كمّاً ونوعاً، لما لها من أهمية في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، ودعم جهود الحكومة السورية في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وحشد الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، ما يعني أن الخطوة التالية باتت لدى الطرف الآخر، وتحديداً الالتزام الراسخ بتلبية الاحتياجات التمويلية للأمم المتحدة والوفاء بالتعهدات التي لم تلق طريقها إلى التنفيذ بعد.