المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في ريفي الحسكة ودير الزور

وقالت المقاومة فى بيان: استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا فى غزة استهدف مقاتلونا قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة المالكية بريف الحسكة وحقلي العمر وكونيكو بريف دير الزور بالطائرات المسيّرة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وفي وقتٍ سابق، استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة المالكية بريف الحسكة بالطائرات المسيرة وحققت فيها إصابات مباشرة.