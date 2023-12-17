المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

وقالت المقاومة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة استهدف المقاومون قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

كما قالت المقاومة في بيان آخر: إن مقاوميها استهدفوا ثكنة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

إلى ذلك جدّدت قوات العدو الإسرائيلي قصفها المدفعي على بعض البلدات اللبنانية، حيث سقطت ثلاث قذائف على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، كما قصفت قوات العدو بلدة الطيبة العويضة، فيما حلق الطيران المعادي على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي، وشن غارة على أطراف بلدة طيرحرفا.

وكان العدو الصهيوني أطلق فجر الأحد، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، كما قصفت مدفعيته الثقيلة أطراف بلدة عيتا الشعب، فيما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة ليل السبت، وحتى صباح الأحد، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى في الجنوب.