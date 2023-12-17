عبد اللهيان يؤكد أن فلسطين الفائز الحقيقي في ميدان الحرب غير المتكافئ
طهران-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم أبشع من تلك التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي، في محاولة لتعويض فشله التاريخي المخزي أمام المقاومة.
وأشار عبد اللهيان في تدوينة له إلى أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً من العدوان على غزة فشل الاحتلال في مخططاته لتدمير المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها، كما أنه لم يتم إطلاق سراح الأسرى العسكريين الصهاينة، ولم تنجح خطة التهجير القسري لسكان غزة.
وأضاف عبد اللهيان: إنه على الرغم من استمرار جرائم الحرب المرتكبة بحق النساء والأطفال فإن فلسطين هي الآن الفائز الحقيقي والنهائي في ميدان الحرب غير المتكافئ.
وفي سياق متصل، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن بلاده ستدعم فلسطين حتى النهاية في ظل العدوان الإسرائيلي والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت سلامي في كلمة له، إلى أن الخاسر المستقبلي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وتابع: إن عالم المستكبرين اتحدوا معاً واتفق التحالف العالمي للقوى الغربية والشرقية على إيران لكنهم فشلوا بسبب التضحيات ودماء الشهداء، مؤكداً على استمرار الصمود والنهوض بإيران رغم كل التحديات.