عبد اللهيان يؤكد أن فلسطين الفائز الحقيقي في ميدان الحرب غير المتكافئ

وأشار عبد اللهيان في تدوينة له إلى أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً من العدوان على غزة فشل الاحتلال في مخططاته لتدمير المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها، كما أنه لم يتم إطلاق سراح الأسرى العسكريين الصهاينة، ولم تنجح خطة التهجير القسري لسكان غزة.

وأضاف عبد اللهيان: إنه على الرغم من استمرار جرائم الحرب المرتكبة بحق النساء والأطفال فإن فلسطين هي الآن الفائز الحقيقي والنهائي في ميدان الحرب غير المتكافئ.