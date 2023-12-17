سورية تنضم للاتحاد الدولي لرياضة البنشاك سيلات

دمشق- سامر الخيّر

اختتم اتحاد الفنون القتالية الدورة المركزية لأحدث رياضاته المنضمّة إليه، البنشاك سيلات، وذلك في صالة الجودو بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، وبالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق، وشهد الحفل عروضاً فنية للمشاركين من محافظات: دمشق وريف دمشق والقنيطرة.

رئيسُ اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري أكد على أهمية إعداد الكوادر التدريبية والتحكيمية المتخصّصة بهذه الرياضة عبر التنسيق مع السفارة الإندونيسية بدمشق التي كلفت المدرّب الخبير صفيان الرجال للإشراف على الدورة، بما يضمن التوسع في ممارستها مستقبلاً، موضحاً أنه تمّ الإعداد وعلى مراحل لهذه الرياضة منذ بداية العام، بالتنسيق مع السفارة الإندونيسية بدمشق وسيتمّ الانتقال بها لاحقاً إلى المحافظات في إطار التعاون المشترك بين البلدين الصديقين سورية وإندونيسيا.

وخلال الحفل قام السفير الإندونيسي بتسليم رئيس اتحاد الفنون القتالية قرار الهيئة المركزية لمدرسة البنشاك سيلات سوتشي المتضمّن اعتماد انضمام سورية ضمن أسرة الاتحاد الدولي للعبة.

يُشار إلى أن رياضة البنشاك سيلات من الألعاب القتالية القديمة في جمهورية إندونيسيا، وتجمع كلّ جوانب الفنون القتالية، وتركز على العامل البدني والدفاع عن النفس والرياضة الروحية والذهنية في الوقت نفسه.