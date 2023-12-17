الاحتلال الأمريكي يجدّد نهبه لثروات الجزيرة السورية

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية على الحدود العراقية السورية أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 40 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الحقول السورية خرج على دفعات خلال الساعات الماضية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، متجهاً إلى قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وبالتوازي وفي ريف اليعربية أيضاً أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً من 55 آلية من شاحنات محملة بالحبوب (قمح وشعير)، وعدد من الصهاريج المحملة بالنفط، والتي تمت سرقتها أيضاً باتجاه الأراضي العراقية.