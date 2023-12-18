أطفال ويافعون يقدمون إبداعاتهم في ثقافي أبو رمانة

جمع معرض الفن التشكيلي الذي أقامته مديرية الثقافة في مدينة دمشق لوحات فنية أنجزها مجموعة من الأطفال واليافعين في مرسم (مرسمي) إلى جانب لوحات لفنانين كبار، وتم عرضها في المركز الثقافي بأبو رمانة.

وقدم المشاركون عبر لوحاتهم مواضيع مختلفة وأشكالاً فنية متنوعة وفق المشرفة على المعرض ومديرة مرسم (مرسمي) الفنانة غادة حداد، مشيرةً إلى أن الأطفال الذين شاركوا في المعرض قدموا مواهب وإبداعات حقيقية بتقنية فنية اقتربت أحياناً من إبداعات الفنانين الذين وصلوا إلى مرحلة ليست قليلة في العمر وجاءت مواضيعهم كباقي اللوحات المشاركة التي قدمها اليافعون والكبار تعبر عن إحساس حقيقي ومواهب قادمة مع النور.

وأوضحت مديرة الثقافة نعيمة سليمان أن الهدف من المعرض دعم الأطفال واليافعين لجهة تنمية مواهبهم الحقيقية وأفكارهم المتنوعة وطرائقهم المختلفة، ولاسيما أن بعض هؤلاء الموهوبين من الأطفال يحول القصص التي يقرؤونها إلى لوحات فنية رسمت بألوان مختلفة وبتقنية واعدة.

وأكد رئيس المركز الثقافي عمار بقلة أن من أولويات العمل الثقافي الاهتمام بالأطفال ومواهبهم، وخاصةً الذين يمتلكون طموحات واعدة لمستقبل الوطن، فهم يشكلون القادم الجميل فلا بد من العناية والإخلاص من أجله.