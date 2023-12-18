الاحتلال يواصل جرائمه.. أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في جباليا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر صحفية صباح اليوم إن أكثر من 100 شهيدٍ ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا ومثلهم ما زالوا تحت الأنقاض إلى جانب 20 مصاباً على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف كافة مناطق المدينة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

ونفذت دبابات الاحتلال قصفاً مدفعياً مكثفاً على منطقة الصحابة في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما لم يتوقف القصف المدفعي العشوائي على وسط القطاع وجنوبه.

وكان استشهد أكثر من 30 مواطناً وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربع سكني يعود لعائلتي البرش وعلوان.

وأمس الأحد ارتقى في غزة 60 شهيداً في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في جباليا وفق حصيلة أولية غير نهائية كما وصل أكثر من 54 شهيداً إلى مستشفى الشفاء، بعد قصف الاحتلال لمناطق الصبرة وحي الشيخ رضوان والرمال في قطاع غزة.

كما استشهد 12 شخصاً من عائلتي راضي والشوا بقصف إسرائيلي استهدف ساحة الشوا المكتظة بالسكان بحي التفاح في مدينة غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل بينهم طفلان وسيدة وأصيب العشرات بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلاً يعود لعائلة أبو غرقود غرب مخيم النصيرات.