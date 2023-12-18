الحرارة إلى انخفاض وأجواء باردة جداً خلال الليل

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، وبارداً جداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وخاصة المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق ويحذر من تشكل الصقيع في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويبقى بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون خلال الصباح الباكر ومن حدوث الصقيع في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..